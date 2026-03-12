【「マネマネにちにち」3巻】 3月12日 発売 価格：935円

小学館は、マンガ「マネマネにちにち」の3巻を3月12日に発売する。価格は935円。

本作は「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏が手掛けるコメディマンガ。とある高校の硬式野球部を舞台に、1年生マネージャー3人が青春の日々を繰り広げていく。

3巻では夏の大会が終わり、お買い物に海水浴、部活と夏休みを満喫する姿が描かれている。

なお連載時のカラーをカラーで収録しているほか、描き下ろし見開きカラーカット、幕間描き下ろしカット6点、おまけマンガ2ページが掲載されている。

【「マネマネにちにち」3巻あらすじ】

渚たち1年生にとって初めての公式戦だった夏の大会は残念ながら初戦敗退だったけど、期末テストが終われば楽しみな夏休みが待っている！

お買い物に、海水浴に、もちろん部活も！ 夏休みはいつだって特別！ 青春のにちにち!!

(C)山本崇一朗／小学館

