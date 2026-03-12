6月19日に公開される舘ひろし主演のコメディ映画『免許返納!?』の追加キャストとして、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演が発表され、あわせて本予告とメインビジュアルが公開された。

本作は、『永遠の0』『ラーゲリより愛を込めて』の林民夫が脚本を手がけ、『俺物語!!』や『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』の河合勇人が監督を務める“ドタバタコメディ”。主演の舘が演じるのは、映画スター・南条弘、70歳。芸術作品よりも、まだまだアクションがやりたいアクティブシニア俳優。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故を諫めるコメントがやたらと世間に持ち上げられ、いつの間にか周囲からは「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」という声が……。

舘が演じるのは、芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい70歳の現役映画スター・南条弘。共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役に宇崎竜童が名を連ねた。

大地が演じるのは、映画スター・南条弘（舘ひろし）と共に一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）の一番目の妻・加藤麗子。本作では、南条弘と時代をけん引してきた大御所女優役となる。舘とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ『功名が辻』以来、20年ぶりの共演となる。さらに、大地同様宝塚歌劇団出身でもありプライベートでも親交のある真矢との共演も今回が初。「直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました」と喜びのコメントを寄せている。

真矢が演じるのは、尾崎誠の二番目の妻・木村暁子。クールな弁護士役をコミカルに体現する真矢は「日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い……そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い」と本作のストーリーに感服。また、かつての憧れの“先輩”であり、神様のような存在と敬愛する大地との初共演について、「私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！」と興奮をほとばしらせている。

南野が演じるのは、南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ。どんな客も朗らかに迎え入れる太陽のような女性だ。本作への出演にあたり脚本を読み進めていた南野は「『えっ！ 私、あの舘さんとデュエットするの!?』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が溢れる作品の一片になれたことが本当に光栄です」と語った。

MEGUMIが演じるのは、尾崎誠の三番目の妻・来宮ありさ。舘とは、2025年公開の舘主演作『港のひかり』以来の2度目の共演となる。MEGUMIは「（舘ひろしさんは）多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」とコメントを寄せた。

八嶋が演じるのは、スナックの店主・しずえの弟で、南条の返納逃走劇をサポートする安田康太。本作ではデコトラを操り南条を助ける一癖あるキャラクターとなる。出演にあたり八嶋は、「『免許がない！』から30年。しょぼくれた現実に華を与えてくれるのが『舘ひろし様』。その変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです♡」と舘への深い愛を込めたコメントを寄せた。

あわせて公開された本予告では、舘演じる大スター・南条弘がマネージャーの川奈（西野七瀬）から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したい！」と頑なな様子から、俳優仲間・尾崎のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「免許返納してください！」という非情な宣告を受ける様子が描かれている。「返納なんかしないよ!!」と必死の抵抗を試み、「やり残したことが……」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは。

またメインビジュアルでは、タキシードに身を包み、洗練された身のこなしで自身の運転免許証を掲げる南条弘こと舘ひろしが中央に凛々しく立つ。その背後では、頭を抱える川奈をはじめ、南条を睨みつけるように振り返る亮（黒川想矢）らが、困惑や驚愕の表情でひしめき合っている。

【コメント】・大地真央（加藤麗子役）

舘さんとは昔からのお知り合いですが、共演は、大河ドラマ『功名が辻』で信長役とお市役以来20年ぶりでした。またこうしてご一緒出来て大変うれしく思っております。真矢ミキさんとはお互い宝塚出身で時々お食事に行ったりしています。共演は今回が初めてでしたが、直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました。運転免許の返納は今まさに社会が向き合っているタイムリーなテーマだと思います。多くのご家庭で避けて通れないとても繊細な問題ですが、この作品が持つ温かさを通して、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになるのではと思います。思わずくすっと笑い、ユーモアで包み込むようなこの映画をどうぞスクリーンでお楽しみください。

・真矢ミキ（木村暁子役）

免許返納というセンシティブなテーマ、どの様な流れで私はどの様に登場するのだろう...と思い読み進める台本の一頁一頁...その思いは瞬時に消えました。何故なら何たって日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い、、そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い。私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！この免許返納と言う映画は、これまで免許を返納してきた人々の想いを、今から返納を考えている人々の心を抱えながら今、最高に輝いたメッセージを放っていると思えて仕方ありません。是非劇場で体感なさってください。

・南野陽子（安田しずえ役）

舘ひろしさんが主人公で、『免許返納!?』というタイトルで、「いったいどんなお話？ どんな風に撮影するの？」とワクワクしながら脚本を読んでいたら、「えっ！ 私、あの舘さんとデュエットするの!?」と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が作品のあちこちに溢れていて、そんな素敵な作品の一片になれたことが本当に光栄でしたし、豪華な共演者の皆さんとご一緒することができて本当に幸せでした。人生のいろいろなターニングポイントを描いた映画だと思いますので、一度と言わず何度でも、劇場でお楽しみいただけたら嬉しいです。

・MEGUMI（来宮ありさ役）

『免許返納!?』は、いま社会に起きている問題を、ユーモアを交えながら大人の視点で見つめ直すきっかけを与えてくれる作品です。二度目の共演となる舘ひろしさんは、多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています。世代を問わず楽しんでいただける作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。

・八嶋智人（安田康太役）

『免許がない!』から30年。世の中も変わった。映画の中で生きていた『南条弘』でさえ免許返納という現実に向き合う、この映画。でもね、そこは『舘ひろし様』よ♡しょぼくれた現実に華を与えてくれる！ 俳優としてカメラの前に立つ姿、作品を背負う責任、ジェントルマンな居住い。何も変わらない。その変わらぬ輝きこそが、そしてその側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです♡だからこの映画は現実的かつ上質なエンターテイメントに仕上がりました。さぁ劇場で一緒に味わいましょう！『舘ひろし様』が演じる『南条弘様』を♡

（文＝リアルサウンド映画部）