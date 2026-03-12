2023年9月に二度目のトミー・ジョン手術を受け、2024年の間は打者に専念していた大谷翔平。二刀流選手の復帰計画はドジャースにとっても手探りで、数々の苦難に直面していた。それでも大谷が二刀流にこだわる理由とは。※本稿は、アメリカ人野球記者のビル・プランケット『SHO-TIME 4.0 大谷翔平 二刀流復活と連覇の軌跡』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。

テキサス3連戦中に

大谷翔平は父親になった

大谷の私生活の大部分は謎で、明らかになるごくわずかな情報は彼自身のインスタグラムから公表されることが多い。

2023年12月にドジャースとの契約を発表したときもそうだったし、相手が誰かは明らかにしなかったが、結婚を2024年春に発表したときもそうだった。

そして、4月18日から20日までのテキサス3連戦中に彼が父親となるという一報も、例によってインスタグラムで公表された。

「大谷一家へようこそ！」

彼は4月19日、ドジャースがレンジャースとの試合に臨んでいる最中に、インスタグラムへ書き込んだ――試合はアドリス・ガルシアのサヨナラ本塁打でドジャースは敗戦した。

〈このたび健康で美しい娘を生んでくれた愛しい妻に感謝の心でいっぱいです。娘よ、僕たちに心配と不安を与えてくれてありがとう。このような時期に声援と心優しい励ましの言葉を送り続けてくれているドジャース球団、チームメイト一同、ファンのみなさまにあらためて感謝を申し上げます。そして、この素晴らしい一日を迎えるまでにずっと支え続けてくれた医療従事者のみなさまに最大限の感謝を申し上げます〉

