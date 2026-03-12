【WBC】この美貌で35歳？韓国No.1チアリーダーが「東京ドームの奇跡」目撃　満面スマイルでファン虜

韓国代表の劇的なWBC8強入りを東京ドーム現地で目撃したチアリーダー、パク・キリャンの美貌が話題だ。

【写真】下履いてないのかと…東京ドームを虜にした韓国美脚チア

パク・キリャンは最近、インスタグラムを更新。「スリリングすぎるよ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京ドームの観客席で韓国国旗を誇らしげに掲げ、満面の笑みを浮かべるパク・キリャンが写っている。

彼女は3月9日に同会場で行われたWBC1次ラウンドの韓国対オーストラリアを現地観戦。韓国が7-2で勝利し、2009年大会以来のベスト8進出を決めた瞬間を目撃したとあって、写真からもやや興奮気味な様子が伝わってくる。

投稿には「可愛すぎる！」「現場にいたんですね」「笑顔が素敵すぎる」「眩しいぐらいに美しい」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・キリャンInstagram）

パク・キリャンは1991年2月18日生まれの35歳で、2007年よりチアリーダーとしての活動を始めた。「No.1チア」と呼ばれる韓国チア界の象徴的存在で、特に2009年から2022年までの13年間、韓国プロ野球KBOリーグのロッテ・ジャイアンツでチアを務めた際には「ロッテの応援の象徴」として多くのプロ野球ファンに愛された。

現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWONでチアを務めている。