◇オープン戦 ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日 みずほペイペイD）

昼夜合わせて4安打目となる強烈な一発で開幕1軍入りに向けてアピールした。ソフトバンクの広瀬隆が8回2死一塁の場面で代打起用され、左翼席に1号2ランを放った。

「力みもなく、いいポイントで打てた。年齢の近い若手が結果を出しているので負けないようにしたい。大卒3年目で勝負の年だと思っているので」

午前6時半起きでタマスタ筑後で行われた春季教育リーグ・広島戦に「3番・二塁」でスタメン出場。4打数3安打と快音を響かせていた。高速道路を利用しても約1時間かかるみずほペイペイドームへ駆けつけたナイターでも最高の結果だ。「今日一日、しっかりタイミングが合っていた」と手応えを口にした。

自主トレから左手の使い方に取り組んできた。右手が強く、引っ張った打球がドライブするためで、左手での片手ティーを練習に取り入れている。これまでは「引っ張りの打球が伸びなかった」と振り返るが、この日は中川の直球を引っ張り飛距離130メートルのアーチを描いた。

1学年下の秋広や笹川が打力で存在感を示している。自身の武器も打撃だ。ポジションは重ならないものの、負けるつもりはない。「とにかく打つしかない」と強い決意で臨んでいる。

（木下 大一）