テレビ朝日は12日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が、3月20日放送の「徹子の部屋」特別編（金曜後8・10）に出演すると発表した。

“りくりゅう”はショートプログラム（SP）5位から、フリーでは世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”をはたし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした。「徹子の部屋」への出演は2022年に登場して以来、約4年ぶりとなる。

かねてから2人を応援してきた“りくりゅうファン”で番組司会の黒柳徹子は、フィギュア界の歴史を変えたミラノ・コルティナ冬季オリンピックでの演技にも大感動！今回は2人の“凱旋”に大喜びで、その功績を称えながらオリンピックの舞台裏やペアの絆、意外な素顔に迫る。

2人からいったいどんな秘話が飛び出すのか――今だから明かせる、“金メダルの秘密”とは。さらに、日本中を感動させた、SPからフリーまで、2人が演技を見ながら自ら解説する。