¡Ú¶âòÏ¾Þ¡ÛÉðË¡¡¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤È¶¦¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡¡·è¤á¤ì¤Ð£´£°Ç¯Ï¢Â³½Å¾Þ£ÖÃ£À®¡¡£³·î£±£µÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡ÖàºÇ¹âá¤Î·ë²Ì¤ò¡×
¡¡¡Ö¶âòÏ¾Þ¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Ãæµþ¡Ë
¡¡ÉðËµ³¼ê¡Ê£µ£¶¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¿·¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤È°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î£³·î£±£µÆü¤Ï£µ£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£²áµî¤ËÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Å¾Þ¤Ç¤Ï£´¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó£µÅÙÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤£Ö¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢£Ê£Ò£Á½Å¾Þ£´£°Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ïµ³¾è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêËÀ¤Ï·ªÅìºäÏ©¤ò·Ú²÷¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¼«¤é¤Ø¤Î½ËË¤¤ò¾å¤²¤ë¡£¶âòÏ¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£³·î£±£µÆü¤Ë£µ£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉðË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£¹£²Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Ê¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ë¡¢£¹£·Ç¯¥Õ¥é¥ï¡¼£Ã¡Ê¥·¡¼¥¥ó¥°¥¶¥Ñ¡¼¥ë¡Ë¡¢£¹£¸Ç¯Ãæ»³µÇ°¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡Ë¡¢£°£¸Ç¯¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó£Ó¡Ê¥À¥Î¥ó¥´¡¼¥´¡¼¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î½Å¾ÞÀ®ÀÓ¤Ï£¸Àï£´¾¡¡£º£Ç¯¤Ï¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ç£µ²óÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼£Ö¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¯¤â½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç½Ë¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È·Ú²÷¤Ê¡ÈËÀá¡É¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£µ£¶ºÐ¡©£µ£·ºÐ¡©¤â¤¦Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â£²¿Í¤ÎÀèÇÚ¤â¸µµ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ºÇÇ¯Ä¹¾¡ÍøµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë£µ£¹ºÐ¤Î¼ÆÅÄÁ±¡¢£¸Æü¤Ë£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£³£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿£µ£¸ºÐ¤Î²£»³Åµ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Î´¶¿¨¤Ï£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç³ÎÇ§¡£¡ÖÁ°¿Êµ¤Àª¤¬¶¯¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÆ£²¬¡ËÍ¤²ð¤â¡ØÄ´¶µ¤Ï·ë¹½¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆÃÄ§¤òÇÄ°®¡£¡Ö¾¡¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë·è¤á¤ÆÁ°¤á¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£²ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¤Ïµ³¾è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÁÒ¤òÇØ¤Ë·ªÅìºäÏ©¤ò£´£Æ£µ£·ÉÃ£°¡Ý£³£¹ÉÃ£¹¡Ý£±£²ÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éð±Ñ»Õ¤Ï¡ÖÆ°¤¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæµþ¤Ï°ìÈÖ¹ç¤¦¥³¡¼¥¹¡£¡ØÃÂÀ¸Æü¤Ë·ë¹½½Å¾Þ¾¡¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ù¤ÈË¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç£³·î£±£µÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¡ÈºÇ¹â¡É¤Î·ë²Ì¤ò¡×¤È¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¦ÉðË¡£¾¡¤Æ¤Ð£¸£·Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ï¢Â³½Å¾Þ¾¡ÍøµÏ¿¤â¡Ö£´£°¡×¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¡£ÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ËÃíÌÜ¤À¡£