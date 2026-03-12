ＪＲＡは１１日、池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリーと高杉吏麒騎手（２０）＝栗東・藤岡健に対し、通信機器（スマートフォン）の不適切使用を理由に、２１、２２日の開催日２日間における騎乗停止処分を決定したと発表した。

両騎手は７日、阪神競馬場から中山競馬場への移動中（池添はタクシー車内、高杉は列車内）に自身のスマートフォンを使用し、ＮｅｔｆｌｉｘおよびＪＲＡ−ＶＡＮの通信を伴うコンテンツを視聴。調整ルーム到着時のスマートフォン使用履歴検査により判明した。

節内移動中のスマートフォン利用は緊急連絡や交通手段の確認、通信を伴わない音楽鑑賞に限定されており、動画の視聴は禁止されている。ＪＲＡによると池添はテザリングの不調、高杉はイヤホンの接続不良を理由に、ＪＲＡ認定タブレットにも搭載されている両アプリであれば、スマートフォンで使用しても問題ないと判断したと申し出たという。両騎手のスマートフォンからは、その他の使用履歴は確認されていない。

ＪＲＡは禁止されているスマートフォンでの通信を伴う動画視聴は、競馬の公正確保における業務上の注意義務を怠った軽率な行為とし、施行規程第１４７条１９号に基づく制裁が妥当と判断した。なお、２４年１２月１４日に岩田康が同じく節内移動中、外部と連絡を取る機能（コメント投稿等）を有する非承認アプリＹｏｕＴｕｂｅを視聴した際には、即日騎乗停止３０日という処分が科されている。