「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

前駆はしっかり沈んでいて、肩の引き出し方も柔らかい。重賞で４戦連続２着中のドゥラドーレスが、重賞初制覇を目指して状態を上げている。１１日の美浦Ｗでは戸崎圭を背に３頭併せ。外先行のドゥカート（４歳３勝クラス）、内から追走するカーラデマドレ（４歳２勝クラス）の間に入り、約２馬身の間合いを取り、縦列で向正面を発進。６Ｆ８３秒４−３７秒４−１１秒６のタイムで最後は前者と併入、後者には１馬身先着でフィニッシュラインを駆け抜けた。

ただ、鞍上の感触は半信半疑。「すごく乗りやすくなっていて、まとまって走っています。それがどっちに転ぶか、という感じ。追いだしてから、緩い分モタつきがあるので、そこは気をつけたい」。動きが良く、操作性もいいことを真っすぐ前向き要素として受け止められないのは勝ち切れていないからだろうか。

気になる点がもう一つ。向正面からの馬場入りをいつも以上にごねていたこと。宮田師は「金曜に１回、チークを試してみようかな。調教だけできっかけになるかもしれないし」と気性的な問題を課題に挙げる。それでもフィジカル面に関しては「先週より上がった感じはする。やりながら上がってくる馬なので」と、状態が整ってきていることに自信をのぞかせた。重賞級の力があるのは誰の目にも明らか。あとはもう一つ、歯車がかみ合うかどうかだけ。そこがカチッとくれば、惜敗続きに終止符を打てるはずだ。