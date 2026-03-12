「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉アルメリア賞を圧勝したカフジエメンタール（牡、矢作）は若葉Ｓ（２１日・阪神、芝２０００メートル）と毎日杯（２８日・阪神、芝１８００メートル）の両にらみ。

ひいらぎ賞６着のバースデイフライト（牝、新谷）は岩田康との新コンビでフラワーＣ（２１日・中山、芝１８００メートル）へ向かう。フィリーズＲ１０着のコラルリーフ（牝、佐藤悠）は葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。

１月の京都で未勝利戦を勝ち上がったブラックオリンピア（牡、友道）はアザレア賞（４月４日・阪神芝２４００メートル）で連勝を狙う。鞍上は引き続き川田を予定。１月の中山新馬戦を制した僚馬トップオブザライン（牡）は、三浦とのコンビで山吹賞（４月４日・中山、芝２２００メートル）へ。

〈美浦〉Ｇ１・６勝馬イクイノックスの全妹で、昨年１０月の東京新馬戦を快勝したイクシード（牝、木村）が、フラワーＣに向けて１週前追い切り。Ｗで６Ｆ８３秒２−３８秒７−１１秒８をマークした。「良化の余地を残しているので、現状は課題を修正しながらベースを上げている段階です」と太田助手。

あすなろ賞を勝ったブラックハヤテ（牡、蛯名利）が若葉Ｓへ向けてＷで軽快な動きを見せた。「体調は安定している。難しいところのある馬だけど、力を出し切ってくれればいいですね」と蛯名利師。