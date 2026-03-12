米国に戦いの舞台を移し、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に挑む日本代表「侍ジャパン」。

準々決勝以降でもキーマンとなりそうなのが周東（ソフトバンク）だ。俊足を生かした走塁と外野守備に加え、１０日のチェコ戦ではＷＢＣ初アーチとなる３ランを放ち、走攻守で「切り札」となれることを証明した。

井端監督が「非常に手こずった」と振り返ったチェコ戦。格下相手に苦戦する流れを変えたのは、周東の一撃だった。八回に敵失絡みで１点を先取し、続く好機。「打てる球なら打つ」と速球を振り抜き、右中間スタンドに運んだ。「足と守備だけでなく、バットでも貢献できた。この３年間の取り組みが間違っていなかった」と胸を張った。

前回大会では準決勝のメキシコ戦で快足を飛ばしてサヨナラのホームを踏み、脚光を浴びた。その一方、打撃では１打席で空振り三振。「打たないと先がない」と危機感が膨らみ、数年前から筋力トレーニングを継続してきた。若手の頃から周東を知る松田野手総合コーチは、チェコ戦の一発を見て「昔だったらフェンスを越えなかった。成長を感じた」と語った。

ここまで成功率１００％で３盗塁を決め、７日の韓国戦では中堅守備でフェンス際の当たりをスーパーキャッチ。金子ヘッドコーチは「（起用法の）幅は広いけど、周東は一人だけ。どこで使うかが大事」と話す。周東も「その場その場の精いっぱいをしっかり出したい」。どんな起用にも応える覚悟だ。（財津翔）