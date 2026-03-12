嵐＆ドリカムのライブ開催受けて… JR九州、当日に臨時特急・新幹線を運行 夜間は列車に滞在可能なイベント実施
JR九州は10日、嵐とDREAMS COME TRUEの公演が福岡で行われる4月24〜26日、臨時列車を運行すると発表した。
【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真
嵐は4月24〜26日、みずほPayPayドーム福岡で公演を行う。DREAMS COME TRUEは同25、26日、マリンメッセ福岡A館でライブする。
25、26日は、鹿児島中央午前8時54分発10時半着のさくら、鹿児島中央午前10時2分発11時39分着のさくらをそれぞれ運行。24、25日は博多午後10時半発鹿児島中央午後11時8分着を運行する。24、25日は午後10時台に4本運行する
長崎方面、小倉、大分方面でも特急や新幹線を増便する。
25〜26日には、博多駅に停車している特急型車両で「特急型車両夜間滞在イベント」を実施する。イベントで滞在できるのは、博多駅停車中の「787系電車 6両編成」の車内。4月25日午後11時半〜26日午前6時半まで過ごせる。小学生以上が参加対象で、女性専用席も設ける。
受付時に軽食が手渡され、約7時間、深夜の車内で過ごせる。18日午前9時半からJR九州オリジナルツアー予約サイトから予約できる。
