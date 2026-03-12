嵐＆ドリカムのライブ開催受けて… JR九州、当日に臨時特急・新幹線を運行 夜間は列車に滞在可能なイベント実施

嵐＆ドリカムのライブ開催受けて… JR九州、当日に臨時特急・新幹線を運行 夜間は列車に滞在可能なイベント実施