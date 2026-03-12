これ全部、600円以下だって！！【3COINS・GU】今 → 春につけたい♡「主役級ヘアアクセ」

季節の変わり目の今こそ、ヘアアクセサリーを新調する絶好のタイミング。今回は、春の軽やかな装いに合わせやすい【3COINS（スリーコインズ）】と【GU（ジーユー）】のヘアアクセサリーをご紹介します。どれも600円以下で手に入るのに存在感抜群。ヘアアレンジをぐっとおしゃれに見せてくれそうな「主役級ヘアアクセ」をチェック！

パールビーズが揺れる上品なバンスクリップ

【3COINS】「ヒトツブパールフリルバンス」\550（税込）

光沢感のあるチュール素材とパールビーズを組み合わせた上品なバンスクリップ。ラフなハーフアップやアップスタイルにぴったりです。髪を挟むだけで華やかなヘアスタイルを楽しめるのがポイント。パールビーズが軽やかに揺れて、後ろ姿をおしゃれに見せてくれそうです。

大人かわいい丸いシルエットのバンスクリップ

【3COINS】「パール付バンス」\330（税込）

小さなパールビーズがドットのように配されたバンスクリップ。やさしい輝きのパールがさりげない存在感を発揮してくれそうです。約縦4 × 横8cmと大きすぎないサイズ感で、簡単なまとめ髪におすすめ。コロンとした丸いシルエットが大人かわいい印象です。

ストライプ柄が爽やかなスクエア形シュシュ

【GU】「スクエアストライプシュシュ」\590（税込）

爽やかなストライプ柄のシュシュ。公式オンラインストアでは「スクエア状で2回結びした時に丁度よくギャザーが寄り簡単に付けられる仕様」と紹介されています。大きめサイズでカジュアルなまとめ髪にぴったりです。

レースがかわいいボリューム感のあるシュシュ

【GU】「レースフリルシュシュ」\590（税込）

こちらは、レース素材がガーリーなシュシュ。ボリューム感のあるフリルがコーディネートのアクセントになりそうです。公式オンラインストアでは「髪を結ぶだけでなく、手首にブレスレットとしてつけるのもおすすめ」と紹介されています。

※すべての商品情報・画像は3COINS、GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri