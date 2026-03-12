WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。戦いの舞台を米マイアミに移すが、菅野智之投手（ロッキーズ）が巨人時代のチームメート・岡本和真（ブルージェイズ）を“いじった”ことで、カナダから予想外のリアクションが届いた。

菅野は10日のチェコ戦後、自身のXを更新。「今日も守備お疲れ様でした！」との文面で、後輩・岡本和真（ブルージェイズ）の写真を添えた。

巨人時代はエースと4番。8日の豪州戦で先発した菅野は試合後の会見で「あいつ（岡本）は緊張して打てていないんで、後でカツを入れておきます。守備は任せてくださいと言っていたけど、求められているのは守備じゃないと思うので、もうちょっと打ってくれるのを僕も期待しています」と語っていた。

岡本はチェコ戦で左翼フェンス直撃の二塁打を放ったものの、1次ラウンドは15打数2安打の打率.133。後輩を“いじった”菅野の投稿には「菅野投手さすがのイジり」「相変わらず和真が好きやな」などと笑いを誘われたファンの反響が相次いだ。

さらには岡本が今季からプレーするブルージェイズ公式Xが反応。日本語で「ありがとうございます！我々も和真の守備は素晴らしいと思います！」とまさかのリアクションをしていた。

これに日本ファンは「公式さん、、、これはいじりなんや、、、」「これは、先輩菅野投手から『岡本もっと打てよ！』という意味です」「いじりを分かってるのかなんとも微妙なラインで草」「たぶん言語の壁が生じてるのおもろいw」「いじりなのか素直なのかわからない絶妙なライン」「直訳したから菅野の皮肉が多分伝わってないのかもね笑」などと反応。話題になっていた。

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）