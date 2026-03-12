ダメすぎ！「俺も頑張るからみんなも俺の指示を…」社員6人なのに実務を部下に丸投げする上司に絶望

まともだと思っていた上司が、残念な勘違い上司になってしまった――。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（事務・管理／年収700万円）は、転職先で出会ったある上司について振り返った。

初対面の時は、しっかりと成長意欲がある人に見えたというが、昇進していくとおかしな面が出てきたようだ。（文：長田コウ）

「大企業の役職者の役割イメージで仕事するように…」

「昇進するごとに自分の仕事も部下に振り分けるようになり、大企業の役職者の役割イメージで仕事するように…社員6名の会社で大企業の課長の役割イメージするとは…」

少人数の会社なら役職者でもプレイイングマネージャーとして動くのが普通だが、完全にふんぞり返ってしまったようだ。

「自分でやらないから何でも部下に聞いてくる、何度も…そんな状況なので昇進前に築き上げた信頼もなくなっていきました」

実務を丸投げした結果、現場の状況すら把握できないただのお荷物社員になってしまったのだ。

そんな中、上司からこんな発言があった。

「俺も頑張るからみんなも俺の指示を聞いてもらって一緒にやっていこう」

他の社員からもすっかり愛想を尽かされている状態でのこの熱いアピールは、滑稽だ。男性は呆れたようにこう書き、投稿を結んでいる。

「もうすでに遅し、皆が既にばらばらの状態で仕事していました」

