「他の社員はほぼ身内なのよ」面接なのに社長夫人が猫を抱いて同席　1時間自慢話を聞かされた女性が放った強烈な一言

採用面接は企業が選考を行うだけでなく、求職者が企業を見定める場でもある。投稿を寄せた長崎県の30代女性（事務・管理）は、ある会社の面接でがっかりした出来事を振り返った。（文：長田コウ）

早速引いてしまった女性だが、驚くのはまだ早かった。面接には社長の他、奥さんも同席していたのだが……。

「社長の奥さんが猫を抱いて同席。『他の事務員、社員さん達はほぼ身内なのよ』と笑顔で言われてなんか嫌だった」

「ここで働きたくないと思ったし途中からもう断る気満々でした」

アットホームな社風をアピールしたかったのだろうが、面接を受ける側からすればやりづらい。さらに猫は「事務机のパソコンの上を走り回る」状態だったそうで、女性は「正直面倒だろうなと即思った」という。

極めつけは社長の態度だった。本来は応募者のこれまでの経験やスキルを聞くべき面接の場で、信じられない行動に出たそう。

「面接なのに社長が自分の成功話を1時間話し続ける」

もはや面接ではなく、ただの独演会だ。呆れ果てた女性は行動に出た。

「最後は自分から『私に対する面接はこれで終了でしょうか？』と質問して帰った。ここで働きたくないと思ったし途中からもう断る気満々でした。他の社員さん達の顔が楽しくなさそうで」

トップが自慢話ばかりで身内で固められた会社なら、一般の社員が楽しく働けないのも無理はない。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y