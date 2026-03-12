「セクハラ指導の役員が自らセクハラ」 謹慎処分後にしれっと出勤した役員の末路に「クビで良かった」と冷ややかな声

納得できない理由で報酬をカットしてきたり、コンプライアンス意識が希薄だったりするような会社では働き続けることはできない。

投稿を寄せた50代男性（営業）は、今の会社に対して完全に見切りをつけている。どうやら社内はパワハラが常態化し、会社側もそれを見て見ぬふりしているようだ。（文：長田コウ）

「やばい会社なのか、ありえない、終わってるな」

男性は職場の実態について、こう明かす。

「離職率の高さ、上司の好き嫌いで昇給、昇級がきまり、仕事が出来ないひとが上司ばかり、上にはぺこぺこ、下にはパワハラ終わってます」

評価が上司の機嫌一つで決まるなら、まともな人材から辞めていくのも当然だろう。しかし、この会社が本当にやばいのはトップの身勝手な行動だった。

「社長が個人的に損失を計上して、ボーナス支給日の前日にボーナス50パーセントカット、来年もと連絡があり、銀行から融資が受けられないくらい、やばい会社なのか、ありえない、終わってるな」

一方、東京都の50代男性（エンジニア／年収700万円）は、自社の役員が起こした不祥事に呆れ果てている。

男性はこれまでに「仕事は担当者に丸投げ」「不条理な理由で査定を下げられた」と、個人任せでり理不尽な組織に不満を感じていた。中でも男性が「終わってるな」と痛感したのは、ある役員の行動だった。

「セクハラ（防止）を指導する立場の役員がセクハラを行っており、謹慎処分の後にしれっと会社に出勤して、何とか残りたいという動きをしていた」

周囲の反応も冷ややかなものだったようで、その役員の結末についてこう書いている。

「結局、だれからもフォローはなかったので、辞職しましたが、立場を考えると辞職ではなくクビで良かったと思う」

