原発への放水記録映像がドラマ『３．１１』で放送決定 ナレーション担当は声優・津田健次郎
白洲迅が主演を務めるドラマ『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（フジテレビ系／3月13日21時放送）のナレーションを津田健次郎が担当。さらに、ドラマ内でフジテレビが独自入手した放水記録映像が流れることも決定した。
【写真】元宝塚・礼真琴、ドラマ『３．１１』で看護師長役に
本作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災発生時の「福島第一原子力発電所事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。未曽有の大災害に見舞われた日本。事件発生から15年の年月を経て、あのとき何が起こっていたのか、そして自らの命も危険にさらされる中で懸命に救助にあたった者たちの姿を救命ドラマとして描く。
この度、地上から放水活動を行った陸上自衛隊が撮影した記録映像をフジテレビが独自入手。ドキュメンタリードラマ内で放送することが決定した。この貴重な映像の全容が放送されるのは今回が初だ。
本作で三浦貴大が演じる陸上自衛隊第103特殊武器防護隊隊長・大倉達也（おおくら・たつや）らが、決死の覚悟で挑んだ放水作業の全貌を、ドラマパートに加えて、当時、大倉自身が撮影した実際の映像を織り交ぜて放送。暴走する原発の目前で被爆のリスクを背負いながらも懸命に作業に当たっていた様子がうかがい知れる貴重なデータとなっている。
そんな本作のナレーションを務めるのは、声優・津田健次郎。津田はドキュメンタリードラマ第1弾『1995〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』で主演を務め、病院の救命救急センター長を熱演した。
『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』は、フジテレビ系にて３月13日21時放送。
【写真】元宝塚・礼真琴、ドラマ『３．１１』で看護師長役に
本作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災発生時の「福島第一原子力発電所事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。未曽有の大災害に見舞われた日本。事件発生から15年の年月を経て、あのとき何が起こっていたのか、そして自らの命も危険にさらされる中で懸命に救助にあたった者たちの姿を救命ドラマとして描く。
本作で三浦貴大が演じる陸上自衛隊第103特殊武器防護隊隊長・大倉達也（おおくら・たつや）らが、決死の覚悟で挑んだ放水作業の全貌を、ドラマパートに加えて、当時、大倉自身が撮影した実際の映像を織り交ぜて放送。暴走する原発の目前で被爆のリスクを背負いながらも懸命に作業に当たっていた様子がうかがい知れる貴重なデータとなっている。
そんな本作のナレーションを務めるのは、声優・津田健次郎。津田はドキュメンタリードラマ第1弾『1995〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』で主演を務め、病院の救命救急センター長を熱演した。
『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』は、フジテレビ系にて３月13日21時放送。