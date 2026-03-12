ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組で大波乱が起きた。スーパースター軍団の米国代表がイタリア代表に大金星を献上し、３勝１敗で終了。Ｂ組上位２チームは１１日（日本時間１２日）のイタリア―メキシコ戦の結果次第となるが、米国はイタリアの勝利を待つ格好となった。メキシコが勝利した場合は失点率が運命を左右するが、米国はこの試合の８失点が重くのしかかる。また、同日にＤ組でドミニカ共和国―ベネズエラ戦が行われ、負けた国が日本の準々決勝の相手となる。

優勝候補の大本命が１次Ｒ敗退のピンチに追い込まれた。米国がイタリアに１９年ぶりの敗戦。それどころか準々決勝進出は他力本願となってしまった。６回表終了時点の０―８から９回には６―８まで迫ったが、最後は２死一塁から頼みの主将アーロン・ジャッジ外野手（３３）＝ヤンキース＝が空振り三振に倒れた。デローサ監督は「本当に厳しい。適所適材で人材を配置したが、最後は決め切れなかった」と深いため息をついた。

３勝０敗としたイタリアが１１日のメキシコ戦に勝利すれば、米国がＢ組２位で突破となるが、メキシコが勝利すれば３チームが３勝１敗。その場合は「失点率」が優先され、米国はイタリアの勝利か“乱打戦”を期待するしかなくなった。

格下の一発攻勢に沈んだ。先発のマクリーンが２回にティールに先制ソロを浴びると、メジャー経験のない８番アントナチにも２ランを被弾。４回は２番手のヤーブローが７番カグリオンに２ランを許した。６回には失策や暴投などミスが絡んで一挙３失点。０―８の展開は米国打線にも重かった。９回にはクローアームストロングが２打席連発となるソロ。意地を見せたが、あと２点及ばなかった。

指揮官は否定したが、油断があったのかもしれない。前日のメキシコ戦終了後には選手が日付をまたいで午前０時３０分頃までロッカーで野球談議をしていたという。この日の試合前にテレビ出演したデローサ監督は準々決勝進出を果たした前提でコメント。試合後の会見でメディアに指摘され「言い間違いだった。計算を完全に間違えていた」と誤りを認めた。

連覇を狙った前回２３年大会は決勝で日本に敗れて準優勝。今回はジャッジを主将に置き、サイ・ヤング賞のスキーンズら投手も各球団の主力級をそろえた。世界一奪還が絶対条件だったが、早すぎる終わりの足音が聞こえてきた。

◆ＷＢＣ規定 同組の３か国以上が勝敗で並んだ場合、当該チーム間の対戦成績で決まるが、同じ場合は失点率、防御率、打率、抽選の順に決定。メキシコがイタリアに勝った場合、米国を含めて当該チーム間はそれぞれ１勝１敗になるため失点率で順位を決める。

◆０６年ＷＢＣの失点率 第２ラウンド１組は日本と米国、メキシコの３か国が１勝２敗で並んだため、大会規定により当該対戦の失点率（失点を守備イニング数で割る）で準決勝進出チームが日本に決まった。日本は失点率０・２８（１７回２／３で５失点）となり、０・２９（１７回で５失点）の米国をわずか０・０１上回った。メキシコは３・８９（１８回で７失点）だった。