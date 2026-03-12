想像を絶する事実が真犯人から語られる 『身代金は誘拐です』第10話見どころ
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第10話が、きょう12日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。
【場面写真】真犯人から語られる衝撃の事実とは…？
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
先週の放送では、これまで鷲尾家を苦しめ続けてきた真犯人が明らかになった。そしてきょう放送の第10話では、真犯人と武尊（勝地涼）がついに対峙する。真犯人から語られる真相には想像を絶する事実が次々と明らかに…。
一方、行方不明だった蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）の所在もついに判明する。それぞれの思惑が交錯し、繰り広げられる人間模様。最終回まで残りあと2話となった今日、誘拐事件の全真相が明かされる。
