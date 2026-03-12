山田涼介MC音楽番組『うぶごえ』第5弾放送決定「番組の成長を感じます」 syudouが初の“顔出し”【コメント全文】
Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める日本テレビの新感覚音楽ドキュメントバラエティー『うぶごえ』第5回が、12日深夜1時45分から放送される。
【番組カット】キュート！両手でOKポーズを作り照れ笑いを浮かべる山田涼介ら
同番組は、令和のJ-POPをけん引する「ボカロP」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいて新たな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着する。
スタジオには、山田のほか、音楽を愛する近藤春菜（ハリセンボン）、Adoの「うっせぇわ」などヒット曲を連発しボカロPだけでなくアーティストとして活躍するsyudouがそれぞれの視点で番組発の楽曲が制作されていく過程を見守っていく。
今回は、ボカロP・水槽、シンガー・Daoko、イラストレーター・萩森じあの3組がマッチングした。
水槽は、都会的でエモーショナルなサウンドで話題のトラックメイカー。歌い手として活動しており、2020年に発表したカバー動画は再生回数5000万回超えを記録。21年に楽曲制作を開始し、『ブリーチ』『龍族』など人気アニメのエンディングテーマにも抜てきされ、注目されているトラックメイカーの1人である。
Daokoは、15年にメジャーデビュー。ウィスパーボイス（ささやくような歌声）とポエトリーリーディング、ラップを融合させた世界観が特徴で、CMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開。米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで7億回を超える再生数を記録している。
萩森じあは、青を中心としたカラーリングと繊細なタッチで描かれる女の子が人気を呼び、SNS総フォロワー数30 万人を超え。数々の小説の表紙や有名企業の広告イラストを手掛けている。
さらに、番組でマッチングした水槽、Daokoが、イープラスが主催する、ボカロP・歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント『eplus presents FAVOY TOKYO』に出演。「うぶごえコラボDAY」と題し、26日に東京・お台場のZepp DiverCity（TOKYO）で、うぶごえで制作した楽曲を初披露する。
【コメント全文】
――今回で5回目となりますが、収録はいかがでしたか。
山田：5回目なんですよね！前回から半年期間が空いて「これで終わりじゃないよね？」っていつも思ってます（笑）。
syu：たしかに、毎回フレッシュですね。
山田：少し忘れかけた頃に、スケジュールに『うぶごえ』の番組名をみつけると「あ！うぶごえあるのね！よかった〜」という気分になります（笑）。
春菜：たしかにね〜。
syu：僕、甥っ子がいるんですけど、甥っ子に会うペースに似ているから大きくなっている〜！っていうのに近い感覚です（笑）。
山田：番組の成長を感じます。でも、放送期間が空くのは仕方ないというか、大変ですからね、楽曲制作。
春菜：皆さんに作ってもらっていますからね！
山田：こればかりは定期的にというよりは、曲がうぶごえをあげた瞬間にこの番組も放送されるということで、ご了承いただけたらうれしいです。
山田：そして今回…！
春菜：そうよ、新しいsyudouさんもうぶごえあげちゃってさ！
syu：ありがとうございます（笑）。（※マスク姿ではなく素顔を今放送回から解禁）
山田：素敵な顔とやっと対面できました！
syu：ありがたいことに褒めていただけることが多いんですけど、その時の返し方がわからなくて…山田さんはどうされていますか？
山田：いやいやいや…。
春菜：あー！わかりやすくカッコつけた！わっかりやすい！（笑）
山田：きっかけとかあったんですか？
春菜：たしかに、今年にした理由はあるんですか？
Syu：時期的な話も含めて、いろいろあったんですけど、やっぱり武道館単独ライブを実現したことと、ここから先、もっと“インターネットの外”に訴えかけたいとなった時に
使えるものは全部使おう！と思ったことが大きいですかね。
山田：表情がみえると、よりその人のパーソナルな部分も知ろうとも思いますからね。
――今回できた楽曲についてはいかがでしたか。
山田：今回も本当にすばらしい楽曲がうぶごえをあげましたけれども！
春菜：テーマが、もう私も思い出せないくらい…“なんとかバブル”みたいな聞いたことのないテーマ!?
山田：たぶん知っている方も少ないんじゃないですか、このテーマは。
春菜：その中でパッと聞いて。こういうことだから、多分こういうふうに流れていったら面白いんじゃないかな、みたいなのがみんなやっぱりすごい！組み合わさるアーティスト同士の共有認識としてあるし、早い。今回もめちゃくちゃ面白かったですね…！
山田：今回の楽曲を聴くときは、絶対に片手に炭酸水を持って！
春菜：炭酸水飲みたくなっちゃったみたいな。
山田：僕が変なのかな（笑）。
春菜：泡がすっごい引っかかってる（笑）。
山田：そう、泡が引っかかってます（笑）！すごくスッキリした曲というかね。
春菜：たしかにね、爽やかでもあるからね。
syu：サイダーみたいな感じですよね。
山田：Daokoさんの素晴らしい声と相まって、素敵な曲が生まれたので、ぜひ聴いていただけたらなと思います！
