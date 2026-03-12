テレ東金9枠ドラマに板谷由夏＆生瀬勝久＆戸田恵子出演 主演は濱田岳『刑事、ふりだしに戻る』
テレビ東京で4月17日にスタートする濱田岳主演のドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）に板谷由夏、生瀬勝久、戸田恵子が出演することが12日、発表された。
【写真】カワイイ！目線を向ける石井杏奈
原作は『財閥復讐』『ディアマイベイビー』『ひと夏の共犯者』（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾となる。
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰めるなか現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますとそこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、一度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する。すると、その裏にあった警察組織の闇が明らかになる。もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら、彼は今度こそ「人生の主人公」になれるのかに迫るストーリーとなっている。
主人公・百武誠を演じるのは、ドラマ・映画などコメディー作品からシリアス作品まで幅広く演じ分ける実力派俳優の濱田。ドラマプレミア23『じゃない方の彼女』（2021年10〜12月／テレ東）以来、約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
誠の先輩で生活安全課の課長。10年前は誠と同じく強行盗犯係で、合気道が特技の熱血刑事だった川島久美（かわしまくみ）を板谷が演じる。警察署の副署長で、強行盗犯係の係長。少し流されやすいところはあるが、実は部下思いの黒崎淳（くろさきあつし）を生瀬が演じる。
誠の前に突如として現れタイムリープの謎を語る、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田が務める。日々事件を追って奮闘しながら“2周目の人生”と向き合う誠。そんな彼の背中を押す個性豊かな登場人物たちが描く物語に期待が高まる。
■板谷由夏 コメント
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
濱田岳さんのファンなので、ご一緒できると聞いてとてもうれしかったです。
また、今まで演じたことのない役柄だったので、挑戦してみようと思いました！
――ご自身が演じる川島久美の注目ポイントや、見どころを教えてください。
川島は、「合気道の達人」と言うことで、初挑戦ではありますが練習で少しずつ習得し日々イメージトレーニングもしております。
合気道シーンもご注目ください！
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
今までにないような珍しいタイムリープ作品だと思うので、ぜひ放送を楽しみに待っていてください！
本作品の出演者は男性陣が多いのですが、負けじと存在感を出して楽しんで撮影に挑みます。
■生瀬勝久 コメント
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレビ東京のドラマのイメージが自分の中にあって、非常にチャレンジングで他の局とはドラマの作り方が違うイメージなんですよね。そういう意味で出演が決まったときはうれしかったです。久しぶりのテレビ東京のドラマ出演なのでとても楽しみです。
――ご自身が演じる黒崎淳の注目ポイントや、見どころを教えてください。
現場に入ってから共演者の皆さんと作り上げていきたいと思っています。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
僕が出るんだから面白いに決まってますよ！ぜひ見てください！！
■戸田恵子 コメント
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
主演の岳ちゃんは子どもの頃から共演経験があり、今回久しぶりに一緒に仕事をできることがすごくうれしかったです！
――ご自身が演じるリリーの注目ポイントや、見どころを教えてください。
最初は全体のナレーションを務めると聞いていたのですが…少し出ることになり、ドラマでこのような不思議な役を演じることは滅多にないので面白い役を頂いたなと思っています。話の内容もコミカルだけど意外とシビアな面もあり、台本を読んでとても面白いと思いました。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
タイムリープものがお好きな方は十分楽しめる世界観で、今までにあまりないような作品にでき上がるのではないかなと、とても期待しています。
