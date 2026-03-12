“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、『徹子の部屋』緊急出演！ ゴールデン特番で“大逆転V”の舞台裏明かす
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が、20日午後8時10分から放送されるテレビ朝日系『徹子の部屋』特別編に出演することが決定した（※一部地域を除く）。
【写真】五輪の無頼裏を告白した“りくりゅう”ペア
ショートプログラム（SP）5位から、フリースケーティング（FS）では世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”をはたし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした“りくりゅうペア”。『徹子の部屋』への出演は2022年に登場して以来、約4年ぶりとなる。
かねてから2人を応援してきた“りくりゅうファン”の黒柳徹子は、フィギュア界の歴史を変えたミラノ・コルティナ冬季オリンピックでの演技にも大感動。今回は2人の“凱旋”に大喜びで、その功績をたたえながらオリンピックの舞台裏やペアの絆、意外な素顔に迫る。
2人が今だから明かせる、“金メダルの秘密”とは。さらに、日本中を感動させた、ショートプログラム（SP）からフリースケーティング（FS）まで、2人が演技を見ながら解説するほか、多数の関係者の証言＆秘蔵映像も公開する。
