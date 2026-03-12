俳優舘ひろし（75）主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）に、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人が出演することが11日、分かった。舘と大地はNHK大河ドラマ「功名が辻」（06年）で信長と市を演じて以来、20年ぶりの共演となる。

舘演じる映画スターの免許返納をめぐるドタバタコメディー作品。大地は、主人公と時代を作ってきた大御所女優を演じ「舘さんとは昔からのお知り合いですが、共演は、大河ドラマ以来、20年ぶりでした。またこうしてご一緒できて大変うれしく思っております」と話している。

大地と真矢は初共演となる。元宝塚歌劇団のトップで、プライベートでは食事に行くなど親交があるというが、作品でのからみはなかった。大地は「すぐにあうんの呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することができました」と言い、真矢も「憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついてすごい！」と大喜びしている。

スナック店主を演じた南野は「『えっ！私、あの舘さんとデュエットするの！？』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました」と物語の展開を明かしながら、うれしさを語った。

舘主演の映画「港のひかり」に続く共演となったMEGUMIは、舘について「現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在」とし、八嶋も「変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスター」と、それぞれが舘への思いを語った。

大地、真矢、MEGUMIは、ベテラン俳優の1〜3番目の妻という設定があるなど、見どころも満載となっている。

これまで西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童の名前が発表されており、メインキャストがそろったことで、ポスタービジュアルも解禁された。