米国撃破で波に乗るイタリア 8強行き最後の関門へ母国メディアも熱狂「誰が相手でも勝てると信じること」【WBC】
イタリアは勝てば文句なし。負けてもロースコアであれば1次ラウンド突破となる(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組が予想外の展開を迎えている。3月10日、イタリアが優勝候補の米国を8-6で下し、3連勝。米国は3勝1敗でプールBの日程を終了。11日のイタリア対メキシコ戦の結果次第で、米国の敗退が決定する。
【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る
ここまで2勝1敗のメキシコがイタリアに勝利すると、米国を含め3チームが3勝1敗で並び、ベスト8行きとなる上位2チームは失点率により争われる。様々なパターンが考えられる中、現在暫定首位のイタリアはメキシコに勝てば文句なしで首位通過を果たし、敗れてもロースコアの結果であれば、メキシコとともに8強入りが決まる。一方の米国はこの2チームの結果を見守ることしかできない状況だ。
もっとも優位の立場であるイタリアは前回大会に続いての準々決勝進出が目前。何より、スター軍団を下した結果は世界中を驚かせ、プールB最終戦へこの上ない勢いをつける結果となった。
もちろん、イタリア国内でも次戦への期待は高まり続ける一方だ。現地スポーツサイト『OAsport』では、米国戦後に配信したトピック内で自国代表を称えながら、大一番を次の様に展望している。
「チームUSA相手に夜の試合で大金星を挙げた後、フランシスコ・セルベリ監督率いるアズーリ（イタリア代表）は、もう一つ大きな結果を残さなければならない。トーナメント進出のために、メキシコを打ち負かすか、少なくとも失点を抑えて試合を運ぶ必要がある」
さらにトピックでは、勝ち上がるための得点パターンなどを予想しながら、対戦相手の戦力にも言及。「米国撃破の余韻がまだ残っているが、現実的にはメキシコという強敵に集中しなければならない。メキシコはランディ・アロサレーナだけのチームではない。ジャレン・デュランをはじめ、数多くの重要な選手を擁している」と指摘するとともに、「誰もが打撃で試合を決める力を持っている。イタリア投手陣は、彼らを最初から最後まで抑え込まなければならない」と力説する。
その上で同メディアは、「すでに米国撃破という時点で、この組は予想を超える展開になっている。しかし、ここで止まるわけにはいかない。フランシスコ・セルベリが繰り返し語ってきたことは、『誰が相手でも勝てると信じること』。大きな夢を描き、大きな結果をつかむ。その続きが次の試合にかかっている」とエールを送っている。
混沌のプールB最終順位が決定する最後の戦い。イタリア対メキシコのゲームは果たして、どんな結末を導き出すのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]