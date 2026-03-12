◇オープン戦 オリックス4―3ロッテ（2026年3月11日 ZOZOマリン）

オリックス・山下が、シーズン本番への予行演習を済ませた。ロッテ戦に先発し、今春最多95球を投じて5回2/3を3失点。オフから取り組んできたカットボールでカウントを取るなど、同一リーグのライバル相手に新たな一面をのぞかせた。

「相手も初見なので、まあいいかなと。真っすぐが良くないときこそ、うまく使っていけたら」

この日最速は155キロで、「ちょっと引っかけが多いと感じたので、確率を上げていきたい」と向上の余地を残した。3回には先頭への四球からバントヒットと自らの暴投、盗塁などを絡められ、今春4度目の実戦で初失点も喫した。「バントエンドランのケアだったり、まだまだやっていかないと」と反省。それでも毎回の6奪三振を記録するなど、地力は誇示した。

岸田監督も「状態は悪くないと思いますし十分だと思います」と評価。その一方、開幕投手の有力候補か、という報道陣の問いかけには「フフフ。ありがとうございました！」と自ら会見を切り上げる形で、煙幕を張った。 （阪井 日向）