歌手でモデルの叶望立夏が11日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「自然光が綺麗に入るスタジオでナイトブラAGARISMさんの広告撮影でした」とつづり、白いナイトブラの自撮りショットをアップ。「最近もよく、広告の人だ！と声を掛けていただけることが多くて嬉しいな 新しい広告も見かけたら教えてね」と呼びかけた。

また、「某ピラティス専門店の広告モデルをさせていただきました」とピンクのトレーニングウエア姿を公開。ピラティスはインナーマッスルを鍛えてボディラインが整えられるからすごくオススメ！ このウェアお気に入りで4色持ってる」と明かした。

さらに、「とある脱毛サロン広告の撮影でグレーのカルバンクライン着たよ」とランジェリー姿を披露。「広告見つけた報告くれたみんなありがとう カルバンクラインは黒派？グレー派？」と問いかけ、バストやくびれなどの曲線美を際立たせた。

ファンやフォロワーからも「可愛くって天使」「めっちゃ美し過ぎる」「パーフェクト」「美し過ぎるボディライン」「神ボディ」「眩しすぎます」「めっちゃえっち」などのコメントが寄せられている。

叶望は大阪府出身。11年に「りっか」としてソロライブ活動を開始。13年3月、名前を「Ritsuka★」に変更。ロック系女性アイドルグループ「＆CRAZY」の活動にも参加。18年には「立夏」、24年1月からは「叶望立夏」に改名。ショートカットのヘアスタイルで、モデル活動も行っている。