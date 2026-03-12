◆オープン戦 ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）

まさかの乱調だった。巨人・ウィットリーは初回が終わると、視線を落としてベンチに戻った。秋広に浴びた満塁弾を含む、１回２安打５失点。「自分の投球ができなかった」。３四死球と制球にも課題が残り、開幕へ暗雲が垂れ込めた。

約２週間ぶりの実戦に、体の感覚が戻りきらなかった。初回、先頭の柳田から２者連続で四死球を与え、１死二、三塁とすると山川の左前適時打で先制点を献上。さらに「失投してはいけない場面で失投してしまった」と２死満塁からは秋広に外角高めの１５１キロを右中間席に運ばれ、一挙５点を失った。２月２３日の楽天とのオープン戦（那覇）では実戦初登板、初先発で１回０封１Ｋ。今回は５０〜６０球程度の球数を予定していたが、１回３４球に終わる想定外の結果となった。

ただ、収穫もあった。「昨年日本一を取った打線に投げられたことは間違いなくプラスになった」。先発ローテ入りが有力視される右腕。「自分でも満足していない。教訓を生かして前に進んでいきたい」。強くなった姿で再びマウンドに立つ。（北村 優衣）