¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÊÆ¹ñ¤ÎÌ¿±¿°®¤ë£Í£Ì£ÂÄÌ»»£±£°£¹¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡¦¥Î¥é¡¡¥á¥¥·¥³ÀïÀèÈ¯¤ÇµßºÑÌò¤Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀÒ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡½¡½¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ï¡¢£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡Ê£±£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡¡¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½±¦ÏÓ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Î¥éÅê¼ê¡Ê£³£²¡á¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ò¡Ö£³¤Ä¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤ëÃË¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¾¡¤Æ¤Ð£´ÀïÁ´¾¡¤Ç£ÂÁÈ£±°Ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤â£²°Ì¤ÇÆÍÇË¡£°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤¬£¹²ó¤Þ¤Ç¤Ë£µÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤âÊÆ¹ñ¤ËÀ¸¤»Ä¤ê¤ÎÌÜ¤¬»Ä¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Î¥é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊÆ¹ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤âº¸±¦¤¹¤ëÎ©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÊÆ¹ñ¤¬£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£¶¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÂçÇÈÍð¤À¡£¤³¤ì¤Ç£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬£³¾¡£°ÇÔ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬£³¾¡£±ÇÔ¡¢¥á¥¥·¥³¤¬£²¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤Ò¤È¤Ä¤Ç½ç°Ì¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ÂÐ¥á¥¥·¥³¤Î¾¡¼Ô¤¬ÆÍÇË¤·¡¢Æ±»þ¤ËÊÆ¹ñ¤Î±¿Ì¿¤â·è¤á¤ë¡×¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î£Ï£Î¡¡£Ó£É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬½ªÈ×¤Ë£²ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤¿Ç´¤ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¡£¤â¤·Âçº¹¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ºÅÀÎ¨¤Î·×»»¾å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¥Î¥é¤Ï¡¢£³·î£´Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç£³²óÌµ¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¡££Ï£Î¡¡£Ó£É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇÂ®£¹£³¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¥¥í¡Ë¶á¤¤µåÂ®¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡££×£Â£Ã¤Îµå¿ôÀ©¸Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÄ¹¤¯¤Æ¤â£´¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïºòµ¨¤³¤½¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£µ¾¡¤É¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·å¾¡Íø¡££²£±Ç¯£¶·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥á¥Ã¥ÄÀï¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè£±»î¹ç¤Ç£Í£Ì£Â¥¿¥¤µÏ¿¡Ê»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë£±£°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ë·ì±ï¡Ê¥ë¡¼¥Ä¡Ë¤ò»ý¤Ä¥¤¥¿¥ê¥¢·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï£×£Â£Ã¤ÎÂç²ñ»ñ³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º°ì¶Ú¤ÎÀ¸¤¨È´¤±¦ÏÓ¤Ï£Í£Ì£ÂÄÌ»»£±£±Ç¯¤Ç£±£°£¹¾¡¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆñÅ¨¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¥Î¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄÌ¾ï¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÄ´À°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö£±£°·î¤Î»î¹ç¡×¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡££ÂÁÈºÇÂç¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ËÊÆ¹ñ¤Þ¤ÇÇØÉé¤ï¤»¤ëà±¿Ì¿¤Î°ìÀïá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£