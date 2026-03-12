ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナウンサーが１２日、同番組にスタジオ出演し復帰を果たした。

番組冒頭あいさつでスタジオから総合司会の安住紳一郎アナらと並んで笑顔をみせた。

１月には休暇中の同局の篠原梨奈アナが担当する「早朝グルメ」に代役として「お久しぶりです。現在リハビリ中なのですが、座ったままのお仕事はできるということで、今日は元気いっぱいに中継をお伝えします」とつえを持って登場していた。

原アナは昨年１１月３０日午前１１時３０分頃、ＴＢＳの人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」のエリアを自作で再現している千葉県内の施設の取材で「クワッドステップス」（４枚の板に飛び移りながら移動するエリア）を体験した際、４枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴え、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れたという。歩くと左足の上部あたりに痛みを感じるということで、一旦撮影を中断。氷で患部を冷やしながら休憩を取り、その後は無理のない範囲でインタビュー取材を行った。取材後に都内の整形外科で診察を受け、翌１２月１日に改めて検査を行ったところ、左脛骨高原骨折と診断され、手術は行わず自然治療を行うことになった。