ダウ平均は続落 原油価格が再び上昇 中東情勢は依然として混迷＝米国株概況
NY株式11日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 47417.27（-289.24 -0.61%）
S＆P500 6775.80（-5.68 -0.08%）
ナスダック 22716.14（+19.04 +0.08%）
CME日経平均先物 54700（大証終比：-500 -0.91%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。取引開始前に２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になったが、予想範囲内でインフレの落ち着きを示す内容ではあった。しかし、米株式市場は発表後にネガティブな反応を見せていた。イラン攻撃前のデータでもあることから、市場の注目度もまちまち。ひとまず材料を通過したことで再度売りを入れているのかもしれない。
中東で船舶への攻撃が発生し原油相場が再び上昇。米株式市場は軟調な値動きが見られた。イラン紛争が２週目に突入する中、英海軍がきょう、ホルムズ海峡とペルシャ湾で３隻の船舶が攻撃を受けたと発表。ボラティリティの高い状況は続いている。一部からは「中東紛争は解決に程遠く、今後数日間は市場の変動が続くだろう。今後はリスク選好とリスク回避が交互に現れる相場になる可能性が高い」との指摘が出ていた。
なお、トランプ大統領が「イランで標的となるものは実質的に残っていない。イランとの戦闘はまもなく終わる」との発言が伝わったことで、ダウ平均が下げ渋る場面が見られたものの、一時的な反応に留まっている。先日も同様の発言を行っていたが、市場は明確な結果が欲しいようだ。
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が、中東紛争によるエネルギー価格急騰を抑えるため、過去最大規模となる緊急石油備蓄の放出を承認。加盟国が４億バレルの石油備蓄を放出すると発表した。日本政府は単独でも１６日には備蓄の放出を実施する意向とも伝わっていた。ただ、これについては、市場もだいぶ織り込んでいる面もあり、反応は限定的となっている。
なお、ＪＰモルガン＜JPM＞がプライベートクレジットファンドに対し、同銀からの借り入れの担保に利用する一部ローン債権の評価を引き下げ、信用リスクへの懸念から貸出を引き締めたと報じられたことも市場心理を冷やしている。プライベートクレジットについては、不透明で実態が見えにくいことから、市場では、金融システムに新たなリスクを生む可能性が警戒されている。
オラクル＜ORCL＞が決算を受け大幅高。クラウドの売上が予想を上回ったほか、２７年度の売上高見通しも強気なものとなった。ＡＩ関連の大規模受注を着実に売上に転換し始めていることを示している。
フィンテックのアップスタート＜UPST＞が上昇。銀行免許取得を申請する計画を明らかにしたことが材料視されている。ＡＩを活用した融資プラットフォームのコスト削減と効率化を目指す。
データの収集分析のプラットフォームを手掛けるドーモ＜DOMO＞が決算を受け急伸。１株利益が予想外の黒字となったほか、売上高も予想を上回った。同社は戦略的選択肢の検討を公表しているが、買収シナリオは株価７－１１ドルのレンジになる可能性があるとの見方も出ている。
海洋エネルギー探査のコスモス・エナジー＜KOS＞が大幅安。増資計画を発表した。規模は１億８５３０万ドルで、１株１．９０ドルで株式を発行。前日終値に対して２１％低い水準。
防衛関連で無人小型機などを手掛けるエアロバイロンメント＜AVAV＞が決算を受け下落。売上高およびＥＢＩＴＤＡが予想を下回った。ガイダンスも公表し、見通しを下方修正している。宇宙事業の売上計上時期の変動や調整の影響を受けた。
