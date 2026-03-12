米１０年債利回り上昇 原油が再び上昇 アマゾンの大型起債も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油が再び上昇 アマゾンの大型起債も＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）

米2年債 3.646（+0.056）

米10年債 4.220（+0.064）

米30年債 4.873（+0.082）

期待インフレ率 2.383（+0.032）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢が依然混とんとしている中、原油が再び上昇し、利回りも上昇。アマゾンが大型起債を発表しており、本日はユーロでの発行が伝わった。それに伴う換金売りも観測されていたようだ。利回りは上昇。



朝方に２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になったが、予想範囲内でインフレの落ち着きを示す内容ではあった。しかし、イラン攻撃前のデータでもあることから、市場の注目度合もまちまち。



なお、この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+５８（前営業日：+５６）。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.217％（WI：4.210％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.39倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト