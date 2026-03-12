バラエティ番組かまいたちの「これ余談なんですけど…」（ABCテレビ）に、お笑い第７世代として一世を風靡したお笑いトリオが来店！かつてタワーマンションに住み、アウディに乗っていることをネタにしていたツッコミ担当が、現在の生活を語った。

©ABCテレビ

お笑い第７世代として一世を風靡した芸人とは、お笑いトリオ「四千頭身」のツッコミ担当・後藤拓実のこと。「お金がない」と嘆く彼に、かまいたち山内が住んでいたはずのタワーマンションについて聞くと、「引っ越した」ことを明かした。

©ABCテレビ

続いて芸人界のモテ男として知られるぺこぱシュウペイやレインボー池田が夜の六本木でのエピソードを語る中、濱家が「今度後藤連れてったってくれへんか？」と発言すると、後藤は「僕家で４リットルのトリス飲んでるんで…」とコスパ重視の宅飲みをしていることを吐露。山内が「あれじゃないと今買えない？」と尋ねると、「２本で7000円のやつ見つけて」と嬉しそうに話し、そこに箱ティッシュが５個付いていたことを明かすと、濱家は「タワマン転落トーク、仕上がりまくってるやん」と感心した。

©ABCテレビ

このあと結婚の話題になり、濱家から「後藤は結婚考えてないの？」と聞かれると、後藤は「したいですけど…」と結婚願望はあるものの、「タワマンを借りたり、アウディ買ったりすると調子に乗ってると言われるんで、結婚も何言われるんだろう…」と現在の心境を吐露。

松陰寺が「それはめでたいって皆言ってくれるよ」と励ましても、後藤は「アウディ買った時も、タワマン買った時も、先輩たちはそうやって言いました。だから（結婚は）しないっす…」とすっかり人間不信になっている様子。

©ABCテレビ

かまいたちが「結婚とアウディ、タワマンはちゃうよ。アウディ、タワマンの時は正直行け行けって言いながら、みんなクスクス笑ってたけど、結婚は大丈夫や。女優さんとかいっちゃえよ」（濱家）、「ＤＭとか送ったらええやん」（山内）とそそのかすと、レインボージャンボは「良くないかまいたちでしょ」と注意。後藤は「（アウディやタワマンをすすめてきた）あの時の顔してた。あぶね」と警戒していた。

©ABCテレビ

なお、この四千頭身・後藤のエピソードは、３月11日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。