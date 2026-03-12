3月13日21時よりフジテレビ系で放送される『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』内で、フジテレビが独自入手した地上から放水活動を行った陸上自衛隊が撮影した記録映像が放送される。

本作は、2025年3月に放送されたドキュメンタリードラマ『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』のスタッフが手がけるシリーズ“第2弾”。15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」が題材となっている。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。

今回はキャスト陣の演技に加えて、当時の報道特番やニュース映像のほか、地上から放水活動を行った陸上自衛隊が実際に撮影した記録映像を織り交ぜ、ドキュメンタリードラマとして“東日本壊滅の危機と闘った人々の物語”を描く。この陸上自衛隊が撮影した貴重な映像の全容が放送されるのは今回が初となる。

三浦貴大が演じる陸上自衛隊第103特殊武器防護隊隊長・大倉達也らが、決死の覚悟で挑んだ放水作業の全貌を、ドラマパートに加えて、当時、大倉自身が撮影した実際の映像を織り交ぜて放送。暴走する原発の目前で被爆のリスクを背負いながらも懸命に作業に当たっていた様子がうかがい知れる、貴重なデータとなっている。

また、ドキュメンタリードラマ第1弾『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』で主演を務めた津田健次郎が本作のナレーションを務めることが決定した。（文＝リアルサウンド編集部）