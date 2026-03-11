THE CONTEMPORARY FIX 京都が、屋号を「スタクタイル（Stactile）」と改め、京都府・小寺町に移転オープンする。営業開始日は3月13日。

【画像をもっと見る】

スタクタイルは、京都市中心部の観光地化が進む中で、文化的土壌や丁寧な対話の価値を再考することをコンセプトに設定。「静かな美しさ」と「深い体験」を軸に、単なる購買に留まらない「自らと向き合い感性を回復する体験」を提供することを目的としている。

新店舗は、かつて西陣織の工場として使用されていた歴史ある建物を活用。既存の木造トラスや土壁、虫籠窓といった造りに、RCとモルタルで構成した新設部分を異物のように差し込み、一種の緊張感を演出したという。また、日常の中で「何を着るか」を選ぶ行為の意味を問い直すことをテーマに常設のインスタレーションを設置。店内には、日本のブランドを中心に、THE CONTEMPORARY FIX 京都店の取り扱い商品や京都初上陸ブランドを初めとする全40ブランドが揃う。

オープンに際し、2025年10月から2ヶ月にわたり開催し、反響を得たという「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」のショップインショップイベント「TEST SHOP」第3弾を開催。会期中は、ベッドフォード2026年秋冬コレクションの受注会を行うほか、来場者に先着で限定缶バッジを配付する。

■Stactile

営業開始日：2026年3月13日（金）

所在地：京都府上京区小寺町145

営業時間：11:00〜19:00

公式サイト