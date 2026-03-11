「ジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）」が、ポップアップ イベント「イングリッシュ ペアー フェスティバル（English Pear Festival）」を開催する。会期は3月26日から3月28日まで。

同イベントは、ブランドを象徴するコレクション、イングリッシュ ペアーの世界観を、五感で味わえる期間限定の催し。

モチーフを選んで楽しむタトゥーシール体験をはじめ、ボヘミアンアクセサリーを取り入れるセルフヘアアレンジ体験、タロットカードからインスピレーションを受け、今の自分に寄り添う香りのレイヤードを叶えるコンテンツなどを用意する。さらに、英国の春の果樹園を想起させるフォトスポットやイングリッシュ ペアーを象徴するゲームも登場する。

イベント会場では、コームやキーチェーンなど、限定の商品購入者特典（なくなり次第終了）も取り扱う。香りの世界に包まれながら、フェスティバルの高揚感を味わう内容としている。

◾️ジョー マローン ロンドン "English Pear Festival”

会期：2026年3月26日（木）〜28日（土）

時間：11:00〜21:00 （最終日28日のみ 20:00まで）※最終入場は30分前まで

所在地：東京都渋谷区神宮前6-35-6 ヨドバシ J6 ビルディング

予約方法：公式予約サイトより事前予約制（3月12日（木）から開始、当日入場可）、入場無料

◾️ジョー マローン ロンドン：公式サイト