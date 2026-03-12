2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主演・志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照が惹かれていくヒロイン・河瀬桃子役として、仁村紗和の出演が決定！

NHK連続テレビ小説『おちょやん』など多くの作品で存在感を示し、主演を務めたテレビ東京『SHUT UP』では、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024にて最優秀新人賞を受賞。日本テレビでは、2024年『若草物語 −恋する姉妹と恋せぬ私−』できまじめな長女を好演。また、昨年放送の『完全不倫−隠す美学、暴く覚悟−』では衝撃的な二面性を持つ妻役を熱演するなど、唯一無二の個性で大躍進を遂げている仁村。

本作で仁村が演じる桃子は、町の小さな診療所で働く医師。明るく前向きな性格で、困っている人がいればすぐに気づいて寄り添う優しさと強さを併せ持つ女性だ。東京に到着したミンソクが韓国人旅行者を助けたことをきっかけに運命的な出会いを果たす二人。実は子どもの頃に出会っていたことには気づかないまま、桃子はミンソクの飾らない人柄に次第に惹かれていくーー。仁村にとって初挑戦となる「王道ロマンス」でどんなヒロイン像を描き出すのか、そして今作で初共演となる志尊と織りなす純愛ラブストーリーの行方にぜひ注目してほしい。

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ

『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』『ながたんと青と−いちかの料理帖−』『単身花日』『ひだまりが聴こえる』など

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

