▼アラタ（和田勇師）いつも通り、中間は変わらず順調。あとは相手関係ひとつ。

▼ヴィレム（藤原師）状態はいいよ。走る馬だし、これから良くなる。（ディーが）初騎乗でどうかだけど、うまいヤツだから。

▼キングズパレス（戸田師）動きはいつもと同じくらい。使ってからも順調です。

▼サフィラ（池添師）日曜に動けていたので今週はサラッと。良かったですよ。開幕週の馬場はいいと思いますし、距離も問題ない。

▼シェイクユアハート（古川吉）バランス良く走れていました。調子の変動が少ない馬だし、いいレベルで維持。体もしっかりしてきましたし、距離が二千に戻るのもいいと思います。

▼ジョバンニ（杉山晴師）良かったです。2歳のころから完成度が高く大幅な上積みはないですが、体を使えていて（出来が）落ちている感じもないです。

▼セキトバイースト（四位師）気持ち良く整える程度。いい動きだった。前走もよく頑張ってくれているし、中京も問題ない。

▼ニシノレヴナント（上原博師）気分良くレースできるかどうかだからね。東京でいい脚を使っているし、中京も問題ない。

▼ホウオウビスケッツ（奥村武師）日曜の動きが凄く良かったので仕上がっている。精神的に余裕があって凄くいい。