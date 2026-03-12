EXILEのNAOTO（42）が11日、東京・日本武道館でソロツアーの最終公演を行った。同所での単独公演は自身初。8000人の観客を見渡し「えらいところに来てしまった」とたじろぐような言葉を漏らしつつ、堂々のパフォーマンスを見せた。

切れのあるダンスやラップから、爆笑トークと、バラエティー豊かな2時間半。サプライズ登場したTani Yuuki（27）の歌に合わせて3カ月練習したピアノの弾き語りを披露し、美しいハーモニーで会場を酔わせた。

「ダンサーがどこまでフロントに立ってライブを成立できるのかを模索したツアー。こういうことができると証明することで、パフォーマー自身がいろんな可能性を持つのが夢」との思いがこもった舞台だった。LDHの後輩アーティスト20人以上が出演し豪華なステージを繰り広げた。

「今日は私にとって晴れ舞台。こんな大事な日に大寝坊しました」と明かし、笑いに包まれる場面も。ファンとのコミカルな掛け合いも大いに盛り上がった。

今年は所属事務所LDHが6年に1度開催する祭典「PERFECT YEAR」の年。来月11、12日にはパフォーマーとして所属する三代目 J SOUL BROTHERSの15周年記念ライブが、21、22日にはEXILEの東京ドーム公演が控える。「熱をバトンのようにつなげて、最終的にLDH PERFECT YEARへとしていきたい」と覚悟を語った。