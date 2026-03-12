¼Â¼Ì¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Øº²¤Î·èÀï¡Ù7.17¸ø³«¡¡¿Á¤ËÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤¬¡½¡½ÆÃÊó¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤¬¡¢7·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤ÈºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Ávs¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¡ª¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡ÙÆÃÊó
¡¡Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¡Ê»³ºê¡Ë¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦¤¨¤¤À¯¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£2006Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï78´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ìÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¡¢½¸±Ñ¼ÒÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1²¯2ÀéËüÉô¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯¤ÇÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡¢2022Ç¯¸ø³«¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à£² ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù¡¢2023Ç¯¸ø³«¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¸ø³«¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î4ºîÉÊ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Æ°°÷1,734Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ245²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¡Øº²¤Î·èÀï¡Ù¤ÇÁ°ºî¡ØÂç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤ËÂ³¤¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Âç¾·³¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤¤¤À¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ÖÅÁÀâºÆÍè¡×¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£Á°ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏÍÛ¤ÎÀï¤¤¤ÇÉð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢²¦µ³¾·³¤«¤éÌ·¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¿®¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤··ãÆ°¤ÎÀï¾ì¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¿Á¹ñ¤Ë²ç¤òÇí¤¯¤Î¤Ï¿Á°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹ñ¡£ Á¿¡¦ìä¡¦ò²¡¦´Ú¡¦±í¡¦ÀÆ¤¬¼ê¤ò·ë¤Ó¡¢ÂÇÅÝ¿Á¤ò·Ç¤²¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡È¹ç½¾·³¡Ê¤¬¤Ã¤·¤ç¤¦¤°¤ó¡Ë¡É¡£¤½¤ì¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤·³»Õ¡¦ÍûËÒ¡Ê¤ê¤Ü¤¯¡¿¾®·ª½Ü¡Ë¡£¤½¤ÎÃÎÎ¬¤ÏÄìÃÎ¤ì¤º¡¢¿Á¤òÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¸¶ºî¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ç½¾·³ÊÔ¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÁvsÏ»¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¶ËÉÀï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÄ¹ñ¤ò¿Á¤Ëìúí¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î±åÇ°¤ò¶»¤ËÀï¾ì¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¡ÈÉü½²¤Î²½¿È¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¶¸µ¤¤ÎÌÔ¾¡¦Ëü¶Ë¡Ê¤Þ¤ó¤´¤¯¡¿»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤È¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Î°ìÃ¼¤â¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÂçÀïÍð¤ÎÃæ¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤ò¶»¤Ë¡¢Âç¾·³¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¿®¤¬¡¢¿Á¤Î¹ñ²ÈÂ¸Ë´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à¡Èº²¤Î·èÀï¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÑÉ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë¿®¤Î»Ñ¡£´öÂ¿¤Î»àÀþ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÇÏ¤Ë¸Ù¤êÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤½¤Î¡ÈÆ®»Ö¡É¤ËËþ¤Á¤¿½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤²¦¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤¨¤¤À¯¡¢ÃÎÎ¬¤Ç¿Á¤ò»Ù¤¨¤ë·³»Õ¡¦²ÏÎ»ìº¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ëÃÀÌµÈæ¤Ê¾·³¡¦¤Ò¤ç¤¦¸ø¡ÊËÀî±Ù»Ê¡Ë¤é¿Á·³¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£°ìÊý¡¢¿®¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë½ÉÅ¨¡¦ÍûËÒ¤È¡¢±åÇ°¤òÞø¤é¤»¤ëËü¶Ë¤È¤¤¤¦¿Á¤òÌÇ¤Ü¤µ¤ó¤È¤¹¤ëÅ¨¿Ø¤Î»Ñ¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Á¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¤ëÂç·èÀï¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Ï¡¢7·î17Æü¸ø³«¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Ávs¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¡ª¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡ÙÆÃÊó
¡¡Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¡Ê»³ºê¡Ë¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦¤¨¤¤À¯¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£2006Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï78´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ìÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¡¢½¸±Ñ¼ÒÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1²¯2ÀéËüÉô¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯¤ÇÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Âç¾·³¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤¤¤À¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ÖÅÁÀâºÆÍè¡×¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£Á°ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏÍÛ¤ÎÀï¤¤¤ÇÉð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢²¦µ³¾·³¤«¤éÌ·¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¿®¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤··ãÆ°¤ÎÀï¾ì¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¿Á¹ñ¤Ë²ç¤òÇí¤¯¤Î¤Ï¿Á°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹ñ¡£ Á¿¡¦ìä¡¦ò²¡¦´Ú¡¦±í¡¦ÀÆ¤¬¼ê¤ò·ë¤Ó¡¢ÂÇÅÝ¿Á¤ò·Ç¤²¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡È¹ç½¾·³¡Ê¤¬¤Ã¤·¤ç¤¦¤°¤ó¡Ë¡É¡£¤½¤ì¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤·³»Õ¡¦ÍûËÒ¡Ê¤ê¤Ü¤¯¡¿¾®·ª½Ü¡Ë¡£¤½¤ÎÃÎÎ¬¤ÏÄìÃÎ¤ì¤º¡¢¿Á¤òÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¸¶ºî¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ç½¾·³ÊÔ¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÁvsÏ»¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¶ËÉÀï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÄ¹ñ¤ò¿Á¤Ëìúí¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î±åÇ°¤ò¶»¤ËÀï¾ì¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¡ÈÉü½²¤Î²½¿È¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¶¸µ¤¤ÎÌÔ¾¡¦Ëü¶Ë¡Ê¤Þ¤ó¤´¤¯¡¿»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤È¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Î°ìÃ¼¤â¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÂçÀïÍð¤ÎÃæ¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤ò¶»¤Ë¡¢Âç¾·³¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¿®¤¬¡¢¿Á¤Î¹ñ²ÈÂ¸Ë´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à¡Èº²¤Î·èÀï¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÑÉ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë¿®¤Î»Ñ¡£´öÂ¿¤Î»àÀþ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÇÏ¤Ë¸Ù¤êÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤½¤Î¡ÈÆ®»Ö¡É¤ËËþ¤Á¤¿½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤²¦¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤¨¤¤À¯¡¢ÃÎÎ¬¤Ç¿Á¤ò»Ù¤¨¤ë·³»Õ¡¦²ÏÎ»ìº¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ëÃÀÌµÈæ¤Ê¾·³¡¦¤Ò¤ç¤¦¸ø¡ÊËÀî±Ù»Ê¡Ë¤é¿Á·³¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£°ìÊý¡¢¿®¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë½ÉÅ¨¡¦ÍûËÒ¤È¡¢±åÇ°¤òÞø¤é¤»¤ëËü¶Ë¤È¤¤¤¦¿Á¤òÌÇ¤Ü¤µ¤ó¤È¤¹¤ëÅ¨¿Ø¤Î»Ñ¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Á¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¤ëÂç·èÀï¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Ï¡¢7·î17Æü¸ø³«¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£