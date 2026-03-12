◆オープン戦 ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）

戸郷は２イニング目までは空振りも奪えて無失点で切り抜けたが、３イニング目はフォークも捉えられていた。１イニング目に１４０キロ台後半だった直球の球速が１４０キロ台前半に落ちたことも、見極められた要因だろう。

今年はキャンプ中からリリースポイントを低くした「新戸郷」として、力感なく、それでいて打者が球速以上に感じる力強いボールをイメージしてやってきた。いい時を知っているから本当は１５０キロ台の球速を求めたいけど、質のいい球で常時１４０キロ台後半は欲しい。それくらいないと、やっぱり打者は見極めやすくなってしまう。この日を見ていると、「球速」というものに立ち向かっていく必要があると感じたね。

技術的に見ると、左足を踏み込んでからの上体が高いので、ボールも高めにいくし、制球が安定しない。今のフォームでは右腕を最後までしっかり振り切れるかが重要になる。

昨年は不振で２軍落ちも経験し、今季は「変わらないといけない」という思いを強く感じる。試行錯誤した上で新しい戸郷が見たいし、チームに必要だ。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）