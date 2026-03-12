◆大相撲 ▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。自己ワーストの初日から３連敗と深刻な不振で金星を２つ与えていた。２０２５年九州場所１３日目に左肩を痛めて以降、本来の相撲を取れずに苦しむ。休場は千秋楽を休んだ同場所以来で２度目。再出場の見込みはなく、２３年夏場所の幕下１０枚目格付け出し初土俵以降、１８場所目で初の負け越しとなる。

昨年春場所を制した大の里の姿は、４日目の土俵にはなかった。ため息交じりの館内で、義ノ富士の不戦勝が告げられた。２場所ぶりの休場は苦渋の決断だった。３日目の藤ノ川戦で今場所２つ目の金星を配給し、自身初の初日から３連敗。支度部屋では「また明日しっかり気持ちをつくってやっていく」と気丈に振る舞っていたが、左肩の状態は深刻だった。

３日目の夜、部屋で師弟で話し合って休場を決めた。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「これ以上、協会に迷惑をかけられないし、情けない相撲は取れない。何より体が言うことを聞かないのが一番」と弟子の胸の内を代弁した。

昨年九州場所で左肩を痛めてから、ゴムチューブで患部を鍛えるなど慎重な調整を続けた。ただ、てっぽうを打つ音に力強さはなく、上半身の調整遅れから下半身との連動性を欠いた。強行出場と言われた先場所は何とか１０勝したが、左おっつけの威力はなし。千秋楽には「長かった…。こんなに長くて辛い１５日間は初めて」と大きく息を吐いたが、稽古の“貯金”は使い果たしていた。

今場所も負傷前の状態にはほど遠かった。場所前に境川部屋へ出稽古し、途中で幕内・平戸海に４連敗。患部に痛みが走っていたという。大関・琴桜とも稽古していたが、師匠は今回の不振を「稽古場で負けたとおりに負けた。調整がうまくいかなかったし、体ができあがっていない。かなり番数不足で体の『当て勘』がなくなっている」と指摘。じっくりと稽古を積めないつけが回ってきた。

「左肩関節脱臼」の診断書を提出し今後、精密検査を受ける。手術しない方針だが、八角理事長（元横綱・北勝海）は「大の里はとにかく早くけがを治すことだ。稽古で自信を取り戻すしかない。ここを乗り切ってほしい。乗り切らないと駄目だ」と発破をかけた。

大の里はまだ２５歳だ。普段の稽古の番数は１０〜２０番で、ときに動画を確認するいわば令和流。２月に師匠は「稽古場からこの人には勝てない、怖いと思わせてほしい」と注文をつけていた。場所後の春巡業には参加する予定だ。まずは完治を優先させつつ、猛稽古で唯一無二の輝きを取り戻す。（山田 豊）

◆大の里の左肩負傷の経過

▽２５年１１月２１日 九州場所１３日目の安青錦戦の立ち合いで左肩負傷。

▽同２３日 千秋楽、日本相撲協会に「左肩鎖関節脱臼」の診断書（約１か月の安静）を提出し休場。

▽１２月１日 冬巡業を休場し、茨城・阿見町の二所ノ関部屋でリハビリと稽古再開。

▽同３０日 ２５年最後の稽古で部屋の幕下以下の力士と相撲を取る稽古再開。

▽２６年１月２０日 初場所１０日目。左肩が悪化する中で強行出場し３連敗。

▽同２５日 千秋楽は豊昇龍に敗れたが１０勝５敗で終える。

▽３月１日 二所ノ関一門連合の稽古で大関・琴桜と１４番取るも、懸念の左はあまり使わず。

▽同２日 境川部屋に出稽古し幕内・平戸海と計２６番取るも、精彩欠く。

▽同１０日 春場所３日目、藤ノ川に金星を配給し、自身初の初日から３連敗。

▽同１１日 左肩関節脱臼により、４日目から休場。