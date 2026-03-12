「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）

初日から３連敗していた横綱大の里が「左肩関節脱臼」で休場した中、残る横綱、大関は総崩れで“荒れる春場所”となった。横綱豊昇龍は藤ノ川にはたき込まれて初黒星。藤ノ川は、２０１４年名古屋場所の大砂嵐以来となる同一場所で初金星から横綱戦２連勝。大関陣は安青錦が美ノ海に寄り倒され、綱とりに痛い２敗目を喫した。琴桜は関脇高安に寄り切られて初黒星。４連勝は高安と、平幕の隆の勝、琴勝峰の３人となった。

初日から３連敗を喫していた大の里が１１日、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。昨年九州場所１３日目に痛めた左肩が完治せず、本来の力を発揮できずにいた。

休場は千秋楽を休んだ昨年九州場所以来で２度目。２０２３年夏場所の幕下１０枚目格付け出し初土俵以降、初の負け越しとなる。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）によると、３日目の夜に話し合って休場を決めたという。「痛みが出て相撲が取れないと。これ以上、協会に迷惑をかけられないし、情けない相撲は取れない」と説明した。

今後は精密検査を受ける予定。場所後の春巡業への参加は状況を見て判断するという。八角理事長は「ケガを早く治すしかない。（この試練を）乗り切ってほしい」と話した。