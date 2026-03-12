クラシックゆかりの良血が好調をアピールした。アウダーシアはWコースで併せ馬を消化。大きく追走したジオセントリック（5歳2勝クラス）との差を徐々に詰めると、直線は僚馬の内へ。ダイナミックなフットワークで加速。そのまま力強く駆け抜けた。ラストは1馬身遅れながら、5F70秒2〜1F11秒6（強め）をマーク。手塚久師は「ペースが遅かったので道中は力んだが、先週にしっかりやれているので大丈夫。ジオセントリックが力のある馬なので劣勢に見えるけど、良くなってきた」と上昇ぶりを伝えた。

母リリーノーブルは18年桜花賞3着、オークスでは2着。3冠を達成したアーモンドアイとしのぎを削った。追えば追うほどスピードに乗る姿には、母の面影が重なる。2週連続でまたがった津村も「長く脚を使えるし、背中の良さを感じる。能力自体はあると思うので十分やれるのでは」と素質の高さを実感していた。デビュー戦（2着）は後に京成杯を制するグリーンエナジー（3着）、芙蓉S2着のアメテュストス（4着）に先着。初勝利に3戦を要したが「トモがしっかりしてきたら楽しみ。かなりやれると思う」と指揮官。厩舎の同期リアライズシリウス（共同通信杯V）、ギリーズボール（フィリーズレビューV）にも負けられない。アウダーシアが生涯一度の夢舞台へ突き進む。