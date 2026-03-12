津田健次郎、ドキュドラ『３．１１』でナレーションを担当 フジテレビが独自入手した陸上自衛隊が撮影した記録映像を初公開
フジテレビで13日に放送される、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（後9：00）のナレーションを声優・俳優の津田健次郎が務めることが発表された。
【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔 公開された中1の津田健次郎
本作は、15年前の2011年３月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄（ほんろう）されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。日本を襲った未曽有の危機。あの時、何が起きていたのか、その知られざる真実を紡ぎ出す。
今回はキャスト陣の演技に加えて、当時の報道特番やニュース映像の他、地上から放水活動を行った陸上自衛隊が実際に撮影した記録映像を織り交ぜ、ドキュメンタリードラマとして“東日本壊滅の危機と闘った人々の物語”を描く。この陸上自衛隊が撮影した貴重な映像の全容が放送されるのは今回が初となる。
本作で三浦貴大が演じる陸上自衛隊第103特殊武器防護隊隊長・大倉達也（おおくら・たつや）らが、決死の覚悟で挑んだ放水作業の全貌を、ドラマパートに加えて、当時、大倉自身が撮影した実際の映像を織り交ぜて放送する。暴走する原発の目前で被爆のリスクを背負いながらも懸命に作業に当たっていた様子がうかがい知れる貴重なデータとなっている。
また、ドキュメンタリードラマ第１弾『１９９５〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』で主演を務めた津田健次郎が本作のナレーションを務めることに。津田は声優、俳優、ナレーターと多方面で活躍しており、『呪術廻戦』や『ゴールデンカムイ』など多数のアニメ作品の他、連続テレビ小説『あんぱん』（2025年／NHK）や日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年10月クール／TBS系）、『ラムネモンキー』（2026年１月クール／フジテレビ系）など話題作には欠かせない存在。『１９９５〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』では病院の救命救急センター長を熱演した津田が、今回はナレーションで作品を支える。
【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔 公開された中1の津田健次郎
本作は、15年前の2011年３月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄（ほんろう）されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。日本を襲った未曽有の危機。あの時、何が起きていたのか、その知られざる真実を紡ぎ出す。
本作で三浦貴大が演じる陸上自衛隊第103特殊武器防護隊隊長・大倉達也（おおくら・たつや）らが、決死の覚悟で挑んだ放水作業の全貌を、ドラマパートに加えて、当時、大倉自身が撮影した実際の映像を織り交ぜて放送する。暴走する原発の目前で被爆のリスクを背負いながらも懸命に作業に当たっていた様子がうかがい知れる貴重なデータとなっている。
また、ドキュメンタリードラマ第１弾『１９９５〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』で主演を務めた津田健次郎が本作のナレーションを務めることに。津田は声優、俳優、ナレーターと多方面で活躍しており、『呪術廻戦』や『ゴールデンカムイ』など多数のアニメ作品の他、連続テレビ小説『あんぱん』（2025年／NHK）や日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年10月クール／TBS系）、『ラムネモンキー』（2026年１月クール／フジテレビ系）など話題作には欠かせない存在。『１９９５〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』では病院の救命救急センター長を熱演した津田が、今回はナレーションで作品を支える。