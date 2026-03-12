「この幸運に満足してはならない」韓国悲願の8強進出も母国メディアは警鐘 台湾・豪州と3つ巴の力関係に危機感「韓国だけが停滞している」【WBC】
韓国は奇跡のような条件をクリアして1次ラウンド突破を果たした(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は、トーナメント進出を巡って劇的な結末を迎えた。全勝で首位突破を決めた日本に次いで、2勝2敗の成績で2位通過を果たしたのは韓国だった。オーストラリア、台湾と勝敗数で並び、最後は失点率の差で韓国が上回り、悲願とも言えるマイアミ行きの切符を手にしている。
【動画】ウイニングボールを掴み、歓喜爆発の韓国代表ムン・ボギョンを見る
準優勝を成し遂げた2009年大会以来となる、準々決勝の舞台に辿り着いた韓国。日本、台湾とは接戦を演じながらも白星を掴めず、劣勢に立たされながら1次ラウンド最終戦でオーストラリアを必要条件を満たす得点差で退け、薄氷の可能性を現実のものとした。
韓国が引き続き大会を戦う権利を得たことで、選手やファン、国内メディアからも歓喜の声が上がったことは言うまでもない。だが一方で、苦しいゲームが続いたここまでの結果から、代表チームの現状に警鐘を鳴らす反応も伝えられている。
「喜びに浸るのは今日までにしておこう」
そう訴えるのは韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。4大会ぶりとなる8強入りへのプロセスは、「まさに劇的だった」と評し、選手の活躍を称えつつも、「結果論ではあるが、オーストラリアが台湾を倒してくれたからこそ、韓国のベスト8進出が可能になった」と主張。さらに、「もしプールCの最初の試合で、予想通り台湾がオーストラリアに勝っていたなら、韓国は日本と台湾に敗れ、早々に敗退が確定していたかもしれない」と論じている。
また、「ベスト8進出は祝福されて当然だが、その過程には物足りなさも残る」と綴っており、日本戦の連敗が11にまで伸びた戦績や、今大会1次ラウンドでの2位争いが僅差の3つ巴となった現実も大きな不安材料であると指摘。その上で、韓国のチーム事情にも言及しており、「国際大会で確実に試合を支配できるエースがいなくなった。若いエースもなかなか現れない」と過去の選手層との差を悲嘆する。
同メディアは、「韓国野球がいつから台湾を恐れ、オーストラリアの試合結果をこれほど気にするようになったのだろうか。もちろん台湾やオーストラリアの野球が発展していることは認めるべきだ。しかし問題は、韓国野球だけが停滞しているように見えることだ」などと分析しながら、久々のWBCベスト8進出という快挙について、「この幸運なアメリカ行きに満足してはならない、という思いがより強くなったのも事実だ」と見解を示している。
瀬戸際の戦いの中、韓国が紙一重の差でトーナメント進出を果たしたものの、国内メディアは喜びよりも、むしろこの先への危機感がさらに膨らむ結果となったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]