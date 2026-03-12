第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で１次ラウンドを１位通過し、準々決勝以降が行われる米フロリダ州マイアミに到着した侍ジャパンが１１日（日本時間１２日）、同州内で練習を行った。

現地時間でこの日の午前３時３０分頃に日本からの１３時間以上のフライトを経てマイアミ入りした侍ジャパンナイン。時差ボケ対策などもあるが、現地時間の午後２時３０分頃から自由参加の練習が行われ、気温３０度の暑さにもかかわらず大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、吉田正尚（レッドソックス）らが姿をみせた。

大谷はキャッチボールを行って投手調整に専念。ＷＢＣでは打者に専念しているが、大会後の二刀流復帰へぬかりなく備えている。吉田、村上、岡本らはフリー打撃などを行って汗を流した。

この日の練習に参加したのは大谷を含めて野手のみ１０人だけ。投手は１人も姿を見せなかった。

準々決勝では、この日激突するドミニカ共和国とベネズエラの負けたチームと対戦する侍ジャパン。１次ラウンドでは米国がイタリアに敗れる波乱が起きたが、日本は盤石の４連勝で突破した。

◆練習参加メンバー

捕手：坂本、若月、中村

内野手：岡本、村上、小園、牧

外野手：鈴木、吉田

指名打者：大谷