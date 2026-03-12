◇教育リーグ 阪神1―0オリックス（2026年3月11日 SGL尼崎）

ラグズデールに負けじと、教育リーグのオリックス戦（SGL）に先発した阪神・伊藤将も、今春では最長となる4回を投げて5安打無失点と結果を残した。

「低く、丁寧に投げていけたかなと思う」

持ち前の制球力で、スコアボードに「0」を並べた。4イニングのうち3イニングで得点圏への進塁を許したが、いずれも要所を締めた。特に4回1死三塁ではギアチェンジし、来田を内角低めツーシームで空振り三振。続く渡部にも厳しく内を攻めて遊ゴロに仕留めた。「直球でファウルも取れたので、良かったかな」。オフから課題としていた真っすぐの強さにも手応えをえた。

「開幕まで、投げても（残り）2、3試合ぐらい。その中でアピールしていきたい」

この日、甲子園では西武戦に先発したラグズデールが4回1失点と好投。8日の巨人戦では伊原が4回無失点と結果を残していた。開幕先発ローテーションの6番手争いは激化の一途。だが経験豊富な左腕は動じない。残りの登板でも自身の投球に集中し、1枠を勝ち取る。