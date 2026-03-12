俳優の山崎賢人（31）が10日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。飛行機の機内でのアクシデントを振り返った。

「海外での仰天エピソード」について聞かれた山崎は「飛行機に乗ったんですけど…携帯をイスの下に、隙間に落としちゃって。どう頑張っても取れなくて」と携帯電話を座席の下から取り出すのに悪戦苦闘した。

この様子に客室乗務員が駆けつけ「凄い恥ずかしかったんですけど…2、3人ぐらい来てくれて。定規みたいな長い（イスの下から）出す用のやつみたいなの持ってきてくれた」と取り出そうとしてくれたが、「それでも取れなくて」と座席の下から出てこなかった。

また「寝てたんで…落ちてるかどうかも実際分からなくて」と、本当に携帯を落としているのか分からなかったという。これにはMCの笑福亭鶴瓶が「おいっ!」と驚きながらツッコミを入れた。

山崎は「でも、うっすら記憶の中で“ガサっ”って落ちた記憶もあって」と確信が持てなかった。その状態だったため携帯が取り出せないことに「取れないのか、ないのか…」と当時の心境を明かし、鶴瓶は「ひどい客やな」とバッサリと斬り捨てて笑いを誘った。

結局「“着陸します!”ってなって、お客さん全員出した後に整備士の人が“席を外さないと分からない”って言われて。で、あったんですよ」と大がかりな作業となってしまったことを振り返った。