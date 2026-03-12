◇オープン戦 阪神4―1西武（2026年3月11日 甲子園）

育成2年目だった嶋村が、支配下契約を勝ち取った。11日に契約金1000万円、年俸420万円（金額は推定）でサイン。背番号も「128」から、四国・高知時代からの同僚でもあるドリスが昨年背負った「85」に変更が決まった。

「ここからがスタート。高い向上心でプレーして、開幕1軍を目指し、甲子園のお立ち台にも立ちたい」

夢にまで見た2桁背番だった。前日10日の試合後に内示を受け、高知の両親も泣いて喜んでくれた。だが、ここがゴールではない。支配下からの三段跳びで、勝利に貢献し、ヒーローになるまで、努力と準備は決して惜しまない決意だ。

名門・高知商出身では唯一の現役選手。四国・高知も経ており、いずれも藤川監督の後輩にあたる。「自分にとっては大きな縁もある。もっと認めてもらえるように、しっかり場数を踏んでいきたい」。シーズンで指揮官の期待に応えることを、恩返しとする。

福井工大を中退し、練習生で四国・高知に入団。苦労人は、目の前に立ちはだかる壁を乗り越えることに全力を尽くしてきた。開幕約2週間前の昇格。竹内孝行球団副本部長は「左の代打も含め、1軍戦力として期待できると判断した」と昇格理由を説明した。

（無安打も/） 「128」のまま臨んだ西武戦では、同期の工藤から「ユニホーム間違えてるぞ」と冷やかされたが、スコアボードも選手紹介のアナウンスも「85」になった。ただ気合が空回ったのか、試合は2打数無安打に終わった。

「まだまだ。捕ってから遅かったりワンバウンドを投げて3盗塁されたから」と嶋村。本当の勝負は、これからだ。 （鈴木 光）